Attractiepark Rotterdam

Hennie van der Most belooft dat Attractiepark Rotterdam opengaat in maart 2025

Als we eigenaar Hennie van der Most mogen geloven, komt de opening van Attractiepark Rotterdam eindelijk in zicht. De eigenaar belooft dat het Rotterdamse familiepretpark, waar al jaren aan gebouwd wordt, over iets meer dan een jaar opengaat. Van der Most wil de poorten openen op zijn verjaardag, als hij 75 jaar oud wordt.

Dat is op zondag 23 maart 2025. De markante ondernemer onthulde de beoogde openingsdatum tijdens een rondleiding voor lezers van het tweewekelijkse buurtblad De Havenloods. Het is de vraag hoeveel waarde we eraan moeten hechten: Van der Most stelde de geplande opening van het park al meermaals uit.

Eigenlijk was de pretparkbaas gestopt met het noemen van openingsjaren of -data. Nu durft hij toch weer een belofte te doen. "Vanaf die dag gaat het los", zegt Van der Most over zijn verjaardag in 2025. "Dan zijn we open, voor heel Rotterdam." Het komende jaar moet gebruikt worden om alle attracties en faciliteiten gebruiksklaar te krijgen.



Gemeenteraad

Door een datum te noemen, komt Van der Most de Rotterdamse politiek tegemoet. Afgelopen maand nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarin wordt gevraagd om duidelijkheid te geven over de toekomst van het park. Toen het bouwproject in 2012 werd aangekondigd, ging men nog uit van een opening in 2014.