Vier maanden na uitstel: Efteling communiceert nog steeds verkeerd openingsjaar hotel

De Efteling maakt bezoekers wijs dat het nieuwe Efteling Grand Hotel nog dit jaar zal openen. Vier maanden geleden, in november 2023, werd bekendgemaakt dat het openingsjaar uitgesteld is naar 2025. Toch wordt op officiële aankondigingsborden nog altijd 2024 genoemd.

Het bouwproject heeft vertraging opgelopen door het faillissement van een leverancier. Vier maanden na die bekendmaking wordt het foutieve openingsjaar op meerdere plekken vermeld. "Open in 2024", staat pontificaal op gigantische viertalige bouwschuttingen in het entreegebied.

Een Efteling-woordvoerder geeft aan dat de getoonde informatie inderdaad onjuist is en dat het park daar intern al een tijdje van op de hoogte is. Waarom de uiting niet wordt bijgewerkt, is niet duidelijk. De uitstraling van het entreegebied van de Efteling laat momenteel sowieso te wensen over.



Tunnel

Het parkeerterrein ligt overhoop vanwege de aanleg van een tunnel. In het Huis van de Vijf Zintuigen zijn delen afgezet in verband met schilderwerk en wijzigingen aan de infrastructuur. Na het passeren van de ingang worden bezoekers al sinds de zomer van 2022 geconfronteerd met een enorme schuttingwand, die de bouw van het hotel moet verbergen.