Hansa-Park

Duits pretpark gaat 100 meter hoge attractie afbreken

Het Noord-Duitse pretpark Hansa-Park verliest een belangrijke blikvanger. De 100 meter hoge uitkijktoren Holsteinturm gaat niet meer open in 2024. Uiteindelijk verdwijnt de familieattractie na 37 jaar uit het park. Na afloop van aankomend seizoen zal de constructie uit 1987 afgebroken worden.

Dat heeft Hansa-Park deze week bekendgemaakt. De toren kampte al langer met technische problemen. "Inmiddels is na een langdurig en zeer intensief onderzoek, met interne en externe technici, onze leverancier en andere deskundigen, duidelijk geworden dat de attractie niet meer in gebruik genomen kan worden."

Holsteinturm werd in de jaren tachtig gebouwd door de Duitse leverancier Huss Park Attractions. Hansa-Park noemt de beslissing "geen gemakkelijke stap". "Net als onze gasten hebben wij er als Hansa-Park-familie een emotionele band mee. Desalniettemin moeten we erkennen dat er geen reserveonderdelen meer voorhanden zijn en dat de levenscyclus na 37 jaar ten einde loopt."



Troosten

Hansa-Park heeft ook goed nieuws: in de buurt van de Holsteinturm vinden werkzaamheden plaats voor een nieuwe attractie. "We troosten ons met het feit dat er in de directe omgeving iets nieuws en groots wordt gecreëerd", meldt het park. Men wil nog niet verraden wat er precies komt. "Maar wees gerust: Hansa-Park zal blijven groeien."