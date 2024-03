Boudewijn Seapark

Wereldberoemde wetenschapster vraagt om sluiting Boudewijn Seapark

Als het aan een bekende wetenschapster ligt, zijn de dagen van Boudewijn Seapark in Brugge geteld. Jane Goodall sprak afgelopen week het Vlaams parlement toe. Ze pleitte voor het sluiten van het Belgische dolfinarium, zodat er in België geen dolfijnen meer in gevangenschap leven.

De commissie Dierenwelzijn kreeg een presentatie van enkele deskundigen, waaronder dus Goodall. In een speciale videoboodschap legde ze uit waarom walvisachtigen niet geschikt zijn voor dierenparken. "Geen enkel dolfinarium, ook het Brugse niet, kan voldoen aan de behoeften van deze prachtige zeezoogdieren", aldus de wetenschapster.

"Hun leefomgeving is er veel te beperkt, veel te klein en te eentonig. Ik smeek jullie om te doen wat nodig is." Goodall is vredesambassadeur voor de Verenigde Naties en een gezaghebbende antropologe en biologe. Haar onderzoek naar chimpansees leverde veel wetenschappelijke kennis op. Ze zet zich al decennia in voor dierenrechten en natuurbescherming.



Verbod

Aanleiding voor de hoorzitting was een voorstel van politica Els Ampe (Voor U) om de dolfijnenpopulatie in Brugge geleidelijk af te bouwen. Ze vraagt om een verbod op het importeren van nieuwe dolfijnen, het fokken met de huidige dieren - zeven stuks - en het verhuizen van dolfijnen naar een ander dolfinarium.



Verder eist Ampe dat Boudewijn Seapark - zolang het park nog dolfijnen houdt - een buitenbassin van 1000 vierkante meter per dolfijn realiseert. Ook moeten de wanden voorzien worden van materiaal dat weerkaatsende geluidsgolven absorbeert. Dat kan geluidsoverlast voor de dieren tegengaan.



Depressief

De boodschap van Goodall wordt onderschreven door dierenrechtenorganisatie GAIA (Global Action in the Interest of Animals). GAIA beweert dat dolfijnen in gevangenschap vaak vroegtijdig overlijden, depressief zijn en agressief gedrag vertonen. De organisatie hoopt dat de Brugse dolfijnen overgebracht kunnen worden naar een Grieks reservaat.