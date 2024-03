Efteling

Laven-huisje in de Efteling voorlopig niet toegankelijk: 'Vrij complex'

Eén van de Laven-huisjes in de Efteling is voorlopig dicht. Bezoekers moeten het zogeheten Loerhuys al sinds eind januari missen. De toegangen zijn afgesloten met dranghekken. Opvallend genoeg vinden er geen zichtbare onderhoudswerkzaamheden plaats.

In het Loerhuys wordt het verhaal van het Volk van Laaf uitgebeeld middels een diavoorstelling in een put. Volgens een Efteling-woordvoerder is de reden van de sluiting "vrij complex". "Er is onderhoud nodig aan de kap. We zijn ermee bezig, maar we konden er helaas nog niet aan beginnen."

Kennelijk kwamen er complicaties aan het licht. Hoewel er nog niet gewerkt wordt, houdt de Efteling het Loerhuys tot nader order gesloten. "Het is niet geschikt voor openstelling aan gasten", aldus de voorlichter. Binnen is echter niets ongebruikelijks te zien. Er zou in ieder geval geen sprake zijn van een veiligheidsrisico.



Boost

2024 moet het jaar worden waarin het Lavenlaar een boost krijgt. In de eerste helft van dit jaar staat het renoveren van het Lurk en Limoenhuys, het Glijhuys, het Lachhuys, Lot's Kraamhuys en de waterpomp op de planning. Het project bestaat onder andere uit het vernieuwen van rieten daken, het schilderen of vervangen van kozijnen en het bijwerken van stucwerk.



Daarnaast wil de Efteling het straatwerk rond de huisjes opknappen en rolstoelvriendelijker maken. Na de zomer volgen opknapbeurten van EHBO-post het Leedhuys, het Lavelhuys en het Slakkenhuys; het stationsgebouw van de Monorail. Verder is het de bedoeling om de muur langs de Europalaan aan te pakken.