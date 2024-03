Gröna Lunds Tivoli

Zweeds attractiepark gaat uitbreiden: nieuw themagebied met spectaculaire achtbaan

Het Zweedse pretpark Gröna Lund gaat flink uitbreiden. In 2022 kreeg het park toestemming van de rechter om een oude parkeerplaats te gebruiken voor het bouwen van attracties. Deze week worden de eerste vergunningen aangevraagd. Er is een concept ontwikkeld geïnspireerd op het einde van de negentiende eeuw.

Gröna Lund, gelegen in Stockholm, spreekt over "vervlogen tijden". "Een tijd van innovatie en optimisme. Het nieuwe gebied moet het verleden verenigen met de toekomst." Voor de architectuur en de thema-elementen keken de ontwerpers naar de Scandinavische wereldtentoonstelling die hier plaatsvond in 1897.

De belangrijkste blikvanger in het retro-futuristische themagebied is zonder twijfel een grote rollercoaster. Details over de spectaculaire attractie ontbreken nog. Verder tonen nieuwe tekeningen onder andere een grote fontein, een monorail, sierlijke torens, kleurrijke gebouwen, veel groen en een promenade op en langs het water.



Vertrouwen

"We willen een plek creëren waar alle bezoekers vreugde en vertrouwen in de toekomst kunnen voelen, iets wat we nu meer dan ooit nodig hebben", zegt directeur Christer Fogelmarck van moederbedrijf Parks and Resorts. Gröna Lund kan zelf ook wel wat positiviteit gebruiken: het afgelopen seizoen werd overschaduwd door een dodelijk achtbaanongeluk.