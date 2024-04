Efteling

Stoomtrein Efteling wordt na 55 jaar elektrisch: locomotieven omgebouwd

De nostalgische Stoomtrein in de Efteling werkt over een tijdje niet meer op stoom, maar op elektriciteit. Om klimaatdoelen te halen wordt na ruim 55 jaar afscheid genomen van de aandrijving op steenkool. Aankomende winter moet de eerste omgebouwde trein af zijn. De Efteling belooft dat de beleving gelijk blijft.

Dat is zojuist bekendgemaakt, niet toevallig op de Dag van de Aarde. Bezoekers van het attractiepark kunnen sinds 1969 een ritje maken met een trein van de Efteling Stoomtrein Maatschappij. Het traject was aanvankelijk 1800 meter lang. Nu heeft de route een lengte van 3,5 kilometer. Anno 2024 zijn er twee stations: Station Marerijk bij de St. Nicolaasplaets en Station de Oost in parkdeel Ruigrijk.

Verder is er een perron met sprookjesfiguren waar de treinen niet stoppen, het zogeheten Sprookjesstation in Marerijk. Vier locomotieven hebben bezoekers vervoerd door de Efteling: Aagje (1911), Moortje (1907), Neefje (1914) en Trijntje (1991). Neefje ging in 2001 met pensioen en dient tegenwoordig als fotolocatie.



Noodzakelijk

De Efteling noemt de aanpassing een "belangrijke stap voor klimaatneutrale ambitie van het attractiepark". Men wil in 2030 klimaatneutraal zijn en in 2032 zelfs klimaatpositief. "Om deze ambitie waar te maken is het noodzakelijk om de treinen duurzamer te maken." De huidige locomotieven worden stapsgewijs geëlektrificeerd.







Tijdens de aankomende Winter Efteling gaat de eerste elektrische trein rijden. Het authentieke uiterlijk blijft behouden. "Om de nostalgische ervaring van een ritje in de stoomtrein zo veel mogelijk te benaderen, zullen showeffecten worden toegevoegd", laat de Efteling weten. De naam Efteling Stoomtrein Maatschappij verandert ook niet.



Familiebedrijf

Voor het project werkt het sprookjespark samen met smalspoorfirma Alan Keef uit het Engelse Herefordshire. Patrick Keef, manager van het familiebedrijf, spreekt over "een bijzondere opdracht, waarbij we onze ruime ervaring in het elektrificeren van treinen goed kunnen inzetten".



"Uiteraard doen we dit met oog voor het unieke karakter van de stoomtreinen. We zorgen ervoor dat alle onderdelen blijven behouden ten behoeve van de historische waarde." De Britse leverancier was in 1991 al verantwoordelijk voor de bouw van de vierde en laatste Efteling-locomotief Trijntje.



Defect

Op dit moment is alleen de locomotief Trijntje nog operationeel. Zowel Aagje als Moortje kampt met een defecte stoomketel. Omdat Trijntje wekelijks schoongemaakt moet worden, blijft de Stoomtrein sinds januari elke week op één dag dicht. De Efteling geeft aan dat Moortje momenteel gerepareerd wordt, zodat komende zomer wel weer twee treinen kunnen rijden.