Disneyland Paris

Hotelgasten Disneyland Paris kunnen kamer openen met mobiele telefoon

Disneyland Paris implementeert een nieuwe functie voor hotelgasten. In één van de Disney-hotels is het nu mogelijk om kamers te openen met behulp van een mobiele telefoon. Bezoekers hebben in Disney Hotel New York - The Art of Marvel geen pasje meer nodig.

De officiële Disneyland-smartphone-app fungeert als een digitale sleutel, met behulp van bluetooth. Dat geldt niet alleen voor de kamers, maar ook voor gemeenschappelijke ruimtes als het zwembad, de sportschool en liften.

De functionaliteit werd jaren geleden al aangekondigd voor het Marvel-hotel, dat in 2021 heropende na een tweeënhalf jaar durende verbouwing. Tot nu toe werkte de digitale sleutel echter niet. Nu is het concept alsnog actief, met bijna drie jaar vertraging.



Disneyland Hotel

Het is de bedoeling dat gasten van het onlangs gerenoveerde Disneyland Hotel er binnen enkele weken ook gebruik van kunnen maken. In een later stadium moeten de andere vier themahotels volgen: Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Hotel Cheyenne en Hotel Santa Fe.