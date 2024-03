Dolfinarium

Dolfinarium verbiedt roken, met uitzondering van vier rookzones

In het Dolfinarium mag voortaan alleen nog gerookt worden in vier afgebakende rookzones. Sigaretten en vapes zijn in de rest van het Gelderse dierenpark verboden. Daarmee is het Dolfinarium het laatste grote dierenpark in Nederland dat de rookregels aanscherpt.

Concurrenten als Artis, Blijdorp, Wildlands, Burgers' Zoo, Beekse Bergen, Ouwehands Dierenpark en DierenPark Amersfoort deden dat al eerder. De rookplekken in het Dolfinarium bevinden zich naast de Dolfijnendelta, achter Restaurant De Dageraad, in de buurt van de showkoepel DolfijndoMijn en bij waterpark Waterpret.

Eigenlijk zou het park vorig jaar al een rookverbod invoeren. Dat moment moest uitgesteld worden. Nu is het park alsnog grotendeels rookvrij. "Ons rookbeleid is van toepassing op alle vormen van roken, zowel met als zonder nicotine", staan in de geactualiseerde huisregels.



Waterglijbanen

Rokers moeten er rekening mee houden dat het park buiten de zomermaanden één rookplek minder heeft. "Let op: de rookzone bij Waterpret is alleen bereikbaar als het waterpark geopend is", meldt het Dolfinarium. De waterglijbanen zijn in principe operationeel tussen eind mei en eind september, mits de temperaturen het toelaten.