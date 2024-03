Efteling

Arjen Lubach reageert op granaat in de Efteling: 'Mortier hier'

De vondst van een oude granaat in de Efteling heeft ook de landelijke media beziggehouden. Arjen Lubach stipte het voorval woensdagavond aan in zijn komische tv-programma De Avondshow op NPO 1. Daarbij liet hij ook gekscherend een geschokte omstander aan het woord, in werkelijkheid een animatie van Holle Bolle Gijs.

Bij werkzaamheden rond het kasteel van Doornroosje in het Sprookjesbos werd woensdagochtend een granaat aangetroffen. "De onderwereld vermengt zich met de sprookjeswereld", concludeert Lubach. "Laatst hebben ze al de pink afgehakt van Klein Duimpje. Het wordt een beetje grimmig."

De presentator benadrukt dat alles goed afliep. "Maar wel even schrikken natuurlijk als je vandaag in de Efteling was." Vervolgens verschijnt Holle Bolle Gijs in beeld. "Je schrikt je wel echt het apelazerus als je zoiets hoort", zegt hij. Wanneer de papiervreter een boer moet laten, blijkt hij de granaat ingeslikt te hebben. "Dat krijg je ervan met je 'mortier hier'", aldus Lubach.



Mening

Het is niet voor het eerst dat de comedian een Efteling-bewoner laat reageren op het nieuws. In 2018 was in zijn vorige programma Zondag met Lubach een item te zien over de uitbreidingsplannen van het attractiepark, waarbij verschillende sprookjesfiguren zogenaamd hun ongezouten mening gaven.