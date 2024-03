Alton Towers Resort

Video: spectaculaire achtbaan Nemesis gaat weer open na renovatie

Eén van de meest iconische achtbanen in Europa gaat komend weekend weer open na een jaar afwezigheid. Het Engelse pretpark Alton Towers heeft de dertig jaar oude inverted coaster Nemesis vorig jaar grotendeels afgebroken vanwege slijtage. Bijna de volledige baan is vervolgens vervangen.

Vanaf zaterdag 16 maart kunnen bezoekers weer een ritje maken. De attractie heet voortaan Nemesis Reborn. Alton Towers koppelde een spannend verhaal aan de onderhoudsbeurt: Nemesis - een buitenaardse roofdier uit een andere dimensie - zou ontwaakt zijn. De militaire organisatie Phalanx heeft tevergeefs geprobeerd om het beest te temmen.

In het gebied werden verdachte activiteiten gespot, maar volgens de Phalanx was de situatie onder controle. Gelekte beelden verraadden echter dat stiekem geprobeerd werd om van Nemesis een geheim wapen te maken. "Dit maakte Nemesis alleen sterker: het bloed stroomde door haar tentakels en ze ontwikkelde een ondoordringbaar pantser, stekels, een bijtende vloeistof en een beter zicht", aldus Alton Towers.



Ongetemd

Het beest ontwaakte "bozer en oncontroleerbaarder dan ooit tevoren". "Als bezoekers zijn we niet meer dan kleine verstoringen, die haar irritatie versterken. Hoewel er pogingen worden gedaan om enige vorm van controle te behouden, blijft Nemesis ongetemd."



Bij de renovatie heeft de baan een ander uiterlijk gekregen. Voorheen was de rail lichtbruin. Nu oogt de track zwart, met schilderingen van rode aderen. Er kwamen ook een hoop nieuwe decorstukken, met name enorme tentakels. Vandaag deelt Alton Towers een dronevideo met beelden van ritjes in het donker.



Over de kop

De achtbaan in parkdeel Forbidden Valley is 13 meter hoog en 716 meter lang. Tijdens een rit gaan passagiers vier keer over de kop. Ze krijgen een g-kracht van 3,5 te verduren. Treinen halen een topsnelheid van 81 kilometer per uur.



Nemesis Reborn was in 1994 de eerste inverted coaster van fabrikant Bolliger & Mabillard in Europa. Daarna volgden onder meer Katun in Mirabilandia (Italië), Nemesis Inferno in Thorpe Park (Verenigd Koninkrijk), Black Mamba in Phantasialand (Duitsland) en OzIris in Parc Astérix (Frankrijk).