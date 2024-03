Siam Park Tenerife

Spaans waterpark krijgt belangrijke pretparkprijs: de Applause Award

Een waterpark op het Spaanse eiland Tenerife heeft een prestigieuze internationale pretparkprijs in de wacht gesleept. Siam Park, gelegen in de toeristische badplaats Costa Adeje, ontving deze maand de Applause Award. Het is voor het eerst in tien jaar dat de tweejaarlijkse prijs naar een Europese bestemming gaat.

Siam Park, geopend in 2008, ziet de award als "een erkenning van uitmuntendheid, dankzij de kwaliteit en innovatie". In het tropische park van 18,5 hectare zijn een groot aantal waterattracties te vinden. De trekpleister hoort bij de Grupo Loro Parque, samen met dierenpark Loro Parque.

De Applause Award werd in 1980 in het leven geroepen door het Zweedse attractiepark Liseberg, om collega's in de amusementswereld te belonen voor hun uitzonderlijke kwaliteiten. Disney-park Magic Kingdom was de eerste winnaar. In 1990 ging de prijs voor het eerst naar een Europees park, namelijk Europa-Park.



Efteling

Twee jaar later was de Efteling aan de beurt. De laatste Europese winnaar was het Franse themapark Puy du Fou in 2014. Daarna volgden Busch Gardens Tampa in de Verenigde Staten (2016), Xcaret Park in Mexico (2018) en Tokyo DisneySea in Japan (2022). In 2020 was er geen uitreiking vanwege de coronacrisis.



De jury bestaat uit Liseberg-directeur Andreas Andersen en tien andere prominenten uit de industrie, waaronder de voorzitter van branchevereniging IAAPA en de directeuren van Europa-Park, Pleasure Beach Resort en attractiebouwer Intamin. Men let onder meer op innovativiteit, marketing, personeel, winstgevendheid, groeistrategieën, originaliteit, onderhoud en leiderschap.