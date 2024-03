Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: Europa-Park speelt in op Songfestival-hit Europapa van Joost Klein

De Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival 2024 is ook Europa-Park niet ontgaan. Joost Klein presenteerde afgelopen week zijn lied Europapa, dat slechts twee letters verschilt van de naam van het Duitse attractiepark. Bovendien is het nummer een ode aan Europa. In zekere zin is het pretpark - met zeventien Europese themagebieden - dat ook.

Reden genoeg voor de webcare-afdeling van Europa-Park om een inhaker te publiceren op social media. Op het officiële TikTok-kanaal van het park verscheen een kort filmpje waarin medewerkers - gekleed in felgele jasjes - helemaal losgaan op de nieuwe hit. Ze dragen knuffels, een kroon en een Nederlandse vlag. Eén van hen is Nederlander Glenn Homburg.

Er is voornamelijk gefilmd in het Nederlandse themadeel, bij een molen en de attracties Koffiekopjes en Piraten in Batavia. Verder zien we de hoofdingang, Eurosat - CanCan Coaster, Euro-Mir en Blue Fire. Tot nu toe werd de video 120.000 keer bekeken. "12 points go to the Netherlands!", staat erbij. Europa-Park is momenteel gesloten voor publiek.



In Europapa wordt gezongen en gerapt. De tekst is hoofdzakelijk Nederlandstalig, maar het nummer bevat ook stukjes in het Engels, Duits, Frans en Italiaans. Het lied werd afgelopen vrijdag 1,2 miljoen keer gestreamd op Spotify: een Nederlands record. Het Eurovisiesongfestival vindt plaats op dinsdag 7, donderdag 9 en zaterdag 11 mei.