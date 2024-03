Efteling

Efteling verkoopt oude meubels uit vakantiehuizen voor vriendenprijsje aan personeel

Medewerkers van de Efteling kunnen voor een prikkie meubels overnemen. In vakantiepark Bosrijk wordt het meubilair van enkele vakantiehuizen één op één vervangen. De oude meubelstukken gaan niet de container in: ze worden verkocht aan het personeel.

Het gaat om vloerkleden, banken en stoelen uit Boshuyzen en Dorpshuyzen. Voor een vloerkleed vraagt de Efteling 5 euro. Een fauteuil - bruin of donkerbruin - kost 15 euro, net als een salontafel. Wie kiest voor een tweezitsbank is 25 euro kwijt, terwijl driezitsbanken worden aangeboden voor 30 euro.

"Het is een mooie manier om meubels een tweede leven te geven", zegt een Efteling-woordvoerder over het duurzame initiatief. Weggeven was geen optie. "We moeten een klein bedrag vragen, belastingtechnisch gezien." Personeelsleden die interesse hebben, kunnen daarvoor terecht op een speciale verkoopwebsite.



Droomvlucht

Die is uitsluitend bedoeld voor werknemers. "Enkel aankopen die geplaatst zijn door medewerkers van de Efteling worden voldaan", valt er te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling wordt gevraagd om een personeelsnummer. Het afhalen vindt volgende week plaats bij de evenementenzaal van Droomvlucht.