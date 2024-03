Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt shirt uit met logo van nieuwe droneshow

Disneyland Paris komt met een aandenken voor fans van de nieuwe droneshow Disney Electrical Sky Parade. Eén van de winkels in het Disney-resort verkoopt nu een T-shirt met het logo van het avondspektakel erop.

Het ontwerp bestaat uit puntjes die de naam van de show vormen, als ware het drones, met muzieknoten, sterren en een cirkel eromheen. Verder zien we de grote locomotief uit de voorstelling. Het shirt is voor 31 euro verkrijgbaar bij het kledingatelier in de winkel Disney Fashion, onderdeel van Disney Village.

Disney Electrical Sky Parade ging in januari in première. De productie, gebaseerd op de oude lichtjesparade Main Street Electrical Parade, bestaat uit muziek, fonteinen, videoprojecties, lichteffecten en ongeveer vijfhonderd drones met lampjes. Bij slecht weer wordt de show opgevoerd zonder de drones.



Aangepast

Dat gebeurt de laatste tijd behoorlijk vaak. Disney-fans grappen op social media dat het shirt beter aangepast kan worden. "Verkopen ze ook een versie zonder de drones erop?", sneert Scott Bird op X. "Als het waait, kan het T-shirt niet gedragen worden", reageert een ander.