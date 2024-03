Drouwenerzand Attractiepark

Video: Drouwenerzand test nieuwe attractie Drifter

Het Drentse pretpark Drouwenerzand start het zomerseizoen met een nieuwe attractie. Met enkele maanden vertraging gaat komende week de Drifter open voor publiek. Eigenlijk was de toevoeging aangekondigd voor seizoen 2023, maar het project liep meermaals vertraging op.

Het gaat om een interactieve snelheidsmolen van de Duitse firma Inno-Heege, met zes gondels voor twee personen. De passagiers kunnen hun bakje zelf naar buiten laten zwieren. "Middels een hendel tussen de zittingen bepaal je zelf hoe hard je door de bochten sjeest", laat Drouwenerzand weten.

Er geldt een minimumlengte van 105 centimeter. Bezoekers met een lengte onder 130 centimeter moeten begeleid worden. Het park heeft een landelijke primeur te pakken: het attractietype is nog nergens anders in Nederland te vinden.



Achtbaan

Eerder liet parkeigenaar Bert van der Linde weten dat hij ook bezig was met twee andere nieuwigheden: Flying Tigers en een achtbaan. Over Flying Tigers - een parcours met hangende, uitzwenkende vliegtuigjes - bestaat nog geen duidelijkheid. "Maar de attractie zal dit jaar sowieso niet meer komen", legt een woordvoerster uit.



"Het heeft allemaal wat meer voeten in de aarde dan gedacht." De nieuwe achtbaan zou de bestaande spinning coaster Jungle moeten vervangen. "Maar de juiste vervanger is er nog niet." Daarom blijft voorlopig de oude baan operationeel. In 2025 wordt Drouwenerzand overgenomen door de Waarbeek.