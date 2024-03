Disneyland Paris

Disneyland Paris opent nieuw horecapunt bij Big Thunder Mountain

Disneyland Paris heeft vandaag een nieuw verkooppunt in gebruik genomen. Tegenover mijntrein Big Thunder Mountain is de afgelopen maanden de horecalocatie Overland Trail Cafe gerealiseerd. Het aanbod bestaat onder andere uit kalkoenbouten, churros en bier.

Overland Trail Cafe bevindt zich naast Casa de Coco - Restaurante de Familia, het recent vernieuwde Coco-restaurant in parkdeel Frontierland. Het nieuwe huisje werd aangekleed in de stijl van het Wilde Westen. Volgens het achtergrondverhaal kunnen reizigers er een maaltijd halen terwijl ze per postkoets of wagon op weg zijn naar het westen.

Het gebouw dient zogenaamd ook als postkantoor voor de beroemde Pony Express, een koeriersdienst. De naam Overland Trail verwijst naar een belangrijke historische route uit de negentiende eeuw. Het was een belangrijke weg voor pioniers en goudzoekers die naar het westen trokken.



Historische feiten

"Zoals gebruikelijk in Frontierland hebben de ontwerpers zich laten inspireren door zowel historische feiten als de manier waarop het Verre Westen weergeven wordt in de hedendaagse cultuur", laat Disneyland weten.



Door steen en hout te combineren moet een natuurlijke overgang ontstaan tussen cowboystad Thunder Mesa aan de ene kant en de Mexicaanse hoek aan de andere kant. Oplettende bezoekers ontdekken een lijst met postkoetshaltes waar titels van meerdere bekende westernfilms in verwerkt zijn.



Speciaalbiertje

Een kalkoenbout kost 9 euro. Verder zijn er churros met gezouten boter, karamelsaus en slagroom (5,50 euro), churros met chcocoladesaus en slagroom (5,50 euro) en churros met suiker (4,30 euro). Naast koffie, thee en frisdrank serveert men een speciaalbiertje: Brooklyn Defender IPA (4,80 euro voor 25 centiliter, 8 euro voor 50 centiliter).