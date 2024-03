Efteling

Oude granaat gevonden in de Efteling: attractiepark deels afgesloten

Delen van de Efteling zijn vanochtend uit voorzorg afgesloten geweest vanwege het aantreffen van een oude granaat. Bij bouwwerkzaamheden rond het sprookje van Doornroosje werd een granaat gevonden, vermoedelijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. De Efteling heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

Dat bevestigt een woordvoeder aan Looopings. De EOD heeft de granaat vervolgens op een veilige manier afgevoerd. "Dit moest deels door het park", aldus de voorlichter. "Hiervoor is de dubbele laan tussen Carnaval Festival en het Carrouselpaleis kort afgezet voor onze gasten."

De Efteling opende om 10.00 uur. Kort na openingstijd werden bezoekers op verschillende plekken tegengehouden. De gebieden Marerijk en Reizenrijk waren grotendeels niet toegankelijk. Attracties als de Stoomcarrousel, de Stoomtrein, Carnaval Festival, Sirocco, de Pagode en Vogel Rok bleven dicht.



Ontploffing

Andere delen van het park waren wel geopend. Uiteindelijk zal de EOD de granaat buiten de Efteling tot ontploffing brengen, in de buurt van de Horst. Dat is de weg tussen het Efteling Hotel en de Python, waar men op den duur wil uitbreiden.



Rond 10.35 uur was de granaat afgevoerd en kon het volledige attractiepark vrijgegeven worden. De woordvoerder geeft aan dat het aanwezige publiek geen gevaar liep.