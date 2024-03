Efteling

Efteling-fan maakt zelf schaalmodellen van de Stoomtrein

Een Efteling-liefhebber uit het Brabantse Berkel-Enschot heeft de Stoomtrein in het klein nagemaakt. Gavin de Bruin (25) vroeg zich als kind al af: waarom bestaan er geen schaalmodellen van de Eftelingse stoomlocomotieven? Vorig jaar besloot hij het heft in eigen hand te nemen.

Met behulp van triplex en een figuurzaag maakte De Bruin een miniatuurreplica van de rijtuigen van de nostalgische attractie. "Uiteraard heb ik eerst een dagje Efteling gedaan om de Stoomtrein van dichtbij te bekijken", vertelt de twintiger. "Ik kwam thuis met foto's en tekeningen."

Uiteindelijk maakte de Efteling-fan negen open wagens, twee gesloten wagonnetjes en twee kolenwagens. Hij was er zo'n zes maanden mee bezig. "Het hekwerk werd gebogen uit ijzerdraad en de banken zijn roerstaafjes. Zo simpel kan het dus zijn." Voor de twee locomotieven werden bestaande producten geschilderd en aangepast. Dat nam ongeveer één maand per locomotief in beslag.



Dicht

De Stoomtrein in de Efteling is momenteel niet in opperbeste staat. Van de drie locomotieven Trijntje, Aagje en Moortje kampen de laatste twee met problemen. Daardoor rijdt momenteel alleen Trijntje. Omdat die loc regelmatig schoongemaakt moet worden, blijft de attractie tegenwoordig één dag per week dicht.