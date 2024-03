Nieuws

Initiatiefnemer van nieuw pretpark eiste 41 miljoen euro van gemeenten

De bedenker van een nieuw pretpark heeft geprobeerd om 41 miljoen euro te verhalen op de overheid. Arno Geul liep jarenlang rond met een plan voor een groot overdekt attractiepark op de grens van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland: Adventure World. Toen het project klapte, kwam hij met een schadevergoeding op de proppen.

Volgens het bedrijf achter Adventure World kan de bouw van het pretpark niet doorgaan omdat de Zuid-Hollandse gemeenten de beoogde locatie willen gebruiken voor woningbouw. Een intentieovereenkomst werd in 2021 opgezegd. De gemeenten lieten destijds weten dat ze geen vertrouwen meer hadden in het plan omdat de initiatiefnemer geen financiers kon vinden.

Geul stapte naar de rechter om beslag te leggen op de grond en 41 miljoen euro te eisen. De rechter gaat er niet in mee: de claim is afgewezen, meldt het AD. "We zeiden van tevoren al dat het een belachelijke vertoning was van degene die daar beslag heeft gelegd", zegt wethouder Ronald Weerwag erover. "Daar heeft de rechter inmiddels hetzelfde over geoordeeld."



Miljoen bezoekers

De volledige proceskosten komen ook voor rekening van Adventure World. Het overdekte park had een gigantische hal vol met virtualreality-belevingen en 3D-games moeten worden. Geul rekende op een miljoen bezoekers per jaar. De gemeente Zoetermeer is opgelucht dat de braakliggende grond nu ontwikkeld of verkocht kan worden.