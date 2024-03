Disneyland Paris

Mandalorian wordt onderdeel van Star Wars-attractie in Disneyland Paris

Disneyland Paris vernieuwt 3D-vliegsimulator Star Tours. Volgende maand wordt de attractie uit 1992 voorzien van nieuwe scènes, gebaseerd op recente Star Wars-producties. Zo kunnen bezoekers oog in oog komen te staan met Grogu en The Mandalorian uit de gelijknamige Disney+-serie.

Ook personages uit de series Ahsoka en Andor gaan een rol spelen in de attractie. Het wordt onder meer mogelijk om Peridea te bezoeken, de planeet uit Ahsoka. De veranderingen worden doorgevoerd op vrijdag 5 april. Dat geldt ook voor de Amerikaanse Disney-resorts Disneyland in Californië en Walt Disney World in Florida.

Star Tours: The Adventures Continue, zoals de attractie officieel heet sinds een renovatie in 2017, combineert wisselende locaties uit het Star Wars-universum. Bijna elke rit is anders: na de toevoeging van de nieuwe verhalen zijn er meer dan 250 combinaties mogelijk.



Evolueren

"De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de Star Wars-ervaringen in de Disney-parken te laten evolueren met het alsmaar uitdijende Star Wars-sterrenstelsel", laat Disney weten. "Dat maakt Star Tours: The Adventures Continue zo bijzonder."



Sinds de opening zijn er meermaals nieuwe scènes geïntroduceerd. Dat gebeurde voor het laatst in 2019, ter gelegenheid van de première van The Rise of Skywalker.