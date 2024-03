Drayton Manor Resort

Zitten in plaats van staan: nieuwe treinen voor stand-up coaster in Engels pretpark

Het Engelse attractiepark Drayton Manor heeft afscheid genomen van een uniek achtbaantype. De stand-up coaster Shockwave wordt dit jaar voorzien van nieuwe treinen. Passagiers zullen voortaan niet meer staan tijdens de rit, maar zitten. Daarbij hoort ook een nieuwe naam.

Shockwave wordt voortaan The Wave genoemd. De attractie uit 1994 - 37 meter hoog en 500 meter lang - krijgt een surfthema. Drayton Manor noemt het "de meest sensationele familieachtbaan in het Verenigd Koninkrijk", met vier inversies. De topsnelheid blijft gelijk: 85 kilometer per uur.

De nieuwe karretjes maken gebruik van heupbeugels. Bijkomend voordeel is dat de minimumlengte omlaag kan: van 140 centimeter naar 120 centimeter. Directrice Victoria Lynn zegt blij te zijn dat ook kinderen van 5 à 6 jaar nu een ritje kunnen maken. "Het is fantastisch om te zien dat spanning en plezier behouden blijft voor gezinnen en toekomstige generaties."



Lancering

Drayton Manor werkt ondertussen eveneens aan een volledig nieuwe achtbaan. Het park bestelde bij fabrikant Intamin een lift & launch coaster, met zowel een reguliere lift als een lancering. Ook dat project is aangekondigd als een "familievriendelijke thrill coaster". De opening moet later dit jaar plaatsvinden.