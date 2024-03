Drouwenerzand Attractiepark

Opvallende overname in Nederlandse pretparkwereld: de Waarbeek neemt Drouwenerzand over

Het Drentse attractiepark Drouwenerzand krijgt een nieuwe eigenaar. Op 1 januari 2025 wordt het familiepretpark overgenomen door het team achter Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. Dat kan Looopings als eerste melden na gesprekken met betrokkenen. Op dit moment werken de twee parken al intensief met elkaar samen.

Attractiepark de Waarbeek wordt sinds 2018 gerund door Kevin Moespot en zijn vrouw Janna Moespot-van der Linde. Laatstgenoemde is de dochter van Bert van der Linde, de eigenaar van Drouwenerzand. Beide bestemmingen hanteren een all-inclusive-formule: bezoekers betalen één bedrag voor entree, snacks en drinken.

Op het gebied van inkoop bestaat er al een samenwerking. Zo schenken de twee parken dit jaar dezelfde koffie en limonade. Van der Linde gaat volgend jaar met pensioen. Drouwenerzand komt dan in handen van de Waarbeek, waarna Moespot en zijn vrouw beide locaties zullen exploiteren.



Eigen identiteit

"Ik kan bevestigen dat we hiermee bezig zijn en dat het proces in een vergevorderd stadium is", laat Moespot aan Looopings weten. Hij belooft dat beide parken hun eigen identiteit zullen behouden. Wat zullen bezoekers er uiteindelijk van merken? "We hopen op nog meer groei, omdat we dankzij de slagkracht nog grotere stappen kunnen maken."



Drouwenerzand, gelegen in de Drentse gemeente Borger-Odoorn, opende in 1956 als een theeschenkerij. Later werden er speeltoestellen toegevoegd. Bert van der Linde nam het park in 1994 over. Hij voegde een groot aantal mechanische attracties toe. In 2002 introduceerde hij een all-inclusive-concept, dat vandaag de dag nog steeds bestaat.



Adje

Voordat Moespot de Waarbeek overnam, was het park negen jaar lang in het bezit van politicus Joris Bengevoord en entertainer Arijan van Bavel, beter bekend als Adje. De huidige eigenaren presenteerden sinds de verkoop veel nieuwigheden: draaiend schommelschip Rocking Roger, waterfietsen, kinderachtbaan Rupsje Mae, vrijevaltoren Theodorus de Vampier, spookhuis Huyze Pelle en familieachtbaan Raptor Adventure.



Verschillende delen van het park zijn opgeknapt. Afgelopen najaar vond de eerste editie van halloween-evenement Lost in the Park plaats. In 2024 worden carrousel Twekky's Dierenmolen en de draaiende trektoren Pelle's Uitkijktoren toegevoegd.



Vervangen

Drouwenerzand staat ook niet stil. Op de plek van een ponybaan had vorig jaar de nieuwe attractie Drifter moeten openen, maar door vertragingen is de ingebruikname uitgesteld tot 2024. Er liggen ook plannen klaar om de oude achtbaan Jungle te vervangen door een nieuw exemplaar.