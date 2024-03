Efteling

Efteling treft voorbereidingen voor nieuwe parkeerplaats achter de Python

De Efteling wil binnenkort een nieuw parkeerterrein in gebruik nemen voor bezoekers van het attractiepark. Daarvoor heeft men een stuk grond op het oog schuin achter de Python en Villa Pardoes, naast de provinciale weg N261. Op dit moment vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.

"Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de archeologische waarde van de gronden rondom dit gebied", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Ook worden bomen geveld. Het is nog niet duidelijk wanneer de parkeerplaats geopend kan worden. Dat hangt mede af van de uitkomsten van het onderzoek.

"We vellen daarom voor de zekerheid alleen bovengronds en gaan uitermate voorzichtig te werk." Het perceel is al eigendom van de Efteling. In het bestemmingsplan van het attractiepark wordt het terrein aangeduid als een mogelijke extra parkeerplaats. Het voornemen kwam zes jaar geleden al kort in het nieuws.



Bouwput

Meer parkeergelegenheid is geen overbodige luxe: de Efteling kampt tegenwoordig met een tekort aan parkeerplekken op drukke dagen. De hoofdparking bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen is al maanden een bouwput.



Het nieuwe gebied zal alleen ingezet worden als het echt nodig is, op drukke dagen. De Efteling heeft nog niet besloten hoe bezoekers vanaf de afgelegen parkeerplaats het park zullen betreden. Naar de hoofdingang is het bijna 2 kilometer lopen. Eén van de mogelijkheden is het realiseren van een extra Efteling-ingang bij de Python. Een andere optie is het inzetten van vervoermiddelen, bijvoorbeeld pendelbussen of treintjes.