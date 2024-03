Efteling

Efteling-bezoeker filmt zwevende planeten in Droomvlucht met noodverlichting aan

Als de noodverlichting aanspringt, is de wereldberoemde attractie Droomvlucht in de Efteling plotseling niet zo magisch meer. Efteling-bezoeker Jorin de Bruijn maakte het onlangs mee. De darkride viel stil toen haar gondel zich bevond in de scène Hemelburchten. Dat leverde intrigerende beelden op.

Normaal gesproken worden bezoekers omgeven door sterren, glinsterende luchtkastelen en sprookjesachtige planeten. Het filmpje van De Bruijn laat zien hoe de werkverlichting aangesprongen is tijdens een storing. De beelden onthullen wat er schuilgaat achter de droomwereld: zwarte panelen, zwarte doeken en decorstukken hangend aan kabels.

De soundtrack van componist Ruud Bos is nog wel aan. Tijdens de rit lijken de gondels hoog in de lucht te zweven. In werkelijkheid bevindt zich onder de baan een zwarte vloer, zodat passagiers in het geval van een evacuatie altijd kunnen uitstappen.



Camoufleren

Tegen de rand zien we een groen zeil. De achterkant van de scène - doorgaans niet zichtbaar voor publiek - bestaat uit een grijze muur, zwarte pilaren en afzetlint. Een zwart doek moet een uitstulping camoufleren.



Droomvlucht opende in 1993, 31 jaar geleden. Vorig jaar was de iconische attractie maandenlang dicht voor een grote onderhoudsbeurt. Daarbij vielen per ongeluk twee zwevende planeten naar beneden. Het herstellen van de schade nam ruim acht maanden in beslag. In eerste instantie heropende de darkride zonder de planeten.