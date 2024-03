Walibi Holland

Walibi Holland voegt Fast Lane toe aan twee attracties

Walibi Holland breidt het aantal attracties met een Fast Lane-ingang uit. De afgelopen jaren konden bezoekers tegen betaling de reguliere wachtrij overlaan bij zeven rides: Untamed, Speed of Sound, Xpress: Platform 13, Condor, Goliath, Space Shot en El Rio Grande. Daar komen er twee bij in 2024.

De top spin Blast en het draaiende huis Merlin's Magic Castle worden definitief toegevoegd aan het Fast Lane-aanbod. Blast beschikte tot en met 2019 al over een Fast Lane-optie. Afgelopen najaar keerde de aparte rij terug. Toen vertelde een woordvoerder dat het ging om een tijdelijke aanpassing, vanwege de drukte in het halloweenseizoen.

De wijziging wordt bij nader inzien toch permanent doorgevoerd. Ook bij Merlin's Magic Castle zal de inzet van Fast Lane aankomend zomerseizoen een vaste waarde worden. Dat is opvallend, aangezien de overdekte familieattractie nauwelijks kampt met serieuze wachttijden.



Geen voordeel

Elke paar minuten start er een show. Vaak kunnen alle wachtende gasten in één keer naar binnen. Wie Fast Lane aanschaft voor Merlin's Magic Castle, haalt daar in veel gevallen dus geen voordeel uit.



Walibi-bezoekers krijgen tegenwoordig zes verschillende Fast Lane-varianten voorgeschoteld: 4 Shots, Single Shots, Bronze, Silver, Gold Single en Gold. De prijzen variëren afhankelijk van de drukte en populariteit. Bij de seizoensstart op zaterdag 30 maart kost de duurste optie 60 euro, bovenop de entreeprijs.