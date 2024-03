Efteling

Naamswijziging voor nostalgisch verkooppunt in de Efteling

De Efteling geeft een tientallen jaren oud horecapunt een andere naam. 't Korfje, gelegen bij speeltuin Kleuterhof, wordt voortaan 't Speelkwartier genoemd. De nieuwe titel prijkt al op het gebouwtje. Op een bijbehorend bord is een tekening van vier spelende kinderen afgebeeld.

De naamswijziging hangt samen met een renovatie van een ander Efteling-bouwwerk: snoepwinkel De Soete Inval, aan de rand van het Anton Pieckplein. Het winkeltje krijgt een nieuw logo met daarop een man die vastzit in een bijenkorf. Dat ontwerp werd eerder gebruikt bij 't Korfje.

Om die reden moest de Efteling voor 't Korfje op zoek naar een andere beeltenis. In januari werd bekend dat gekozen was voor de term 't Speelkwartiertje. Nu blijkt dat men toch is gegaan voor de kortere variant 't Speelkwartier.



Schaatsshow

't Korfje stamt uit de jaren zeventig. Sindsdien stond het huisje op meerdere plekken in het park, waaronder bij de voormalige ingang op de huidige plek van Raveleijn, op de oude entreelaan waar nu de Pardoes Promenade ligt en in een tent van schaatsshow Efteling on Ice. In 2002 werd 't Korfje verplaatst naar het Kleuterhof.



Dat kleurrijke speelgebied gaat eind deze week weer open na een verbouwing. Tijdens de werkzaamheden is het verkooppunt gewoon geopend gebleven, aangezien de locatie ook fungeert als ingang voor gasten van het Efteling Hotel.