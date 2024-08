Gardaland Resort

Italiaans attractiepark Gardaland binnenkort tot 01.00 uur geopend voor speciaal avondfeest

In het Italiaanse pretpark Gardaland vindt binnenkort een bijzonder evenement plaats. Tijdens de Star Nights op zaterdag 7 september zijn bezoekers welkom tot na middernacht. Verschillende attracties blijven geopend tot 01.00 uur. Bovendien zijn er optredens van dj's.

Met de feestavond wordt het einde van het zomerseizoen gevierd. Men belooft een futuristische sfeer met licht, lasers, muziek, drones en andere speciale effecten. Op het plein bij Jumanji - The Adventure verschijnt een astronaut van ruim 10 meter.

"Ben je klaar voor een buitengewone reis om het universum te ontdekken, tussen planeten, sterrenstelsels en sterrenbeelden?", staat op de Gardaland-website. Online zijn avondtickets verkrijgbaar voor 29 euro, geldig van 18.00 tot 01.00 uur.



Night is Magic

Gardaland hanteert deze zomer sowieso ruime openingstijden: op reguliere dagen in de zomermaanden blijft het park geopend tot 23.00 uur, onder de noemer Gardaland Night is Magic. Eén van de hoogtepunten is de avondshow Jumanji The Show, met videoprojecties en fonteinen.