Attractiepark de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek organiseert festival met Snollebollekes en onbeperkt eten

In het Twentse familiepretpark de Waarbeek vindt komende zomer een nieuw evenement plaats. Tijdens het Familie Festival op zaterdag 13 en zondag 14 juli treden Snollebollekes en de Alpenzusjes op. De attracties zijn gewoon geopend. Bovendien blijft de all-inclusive-formule van kracht.

Voor één entreeprijs mogen bezoekers de hele dag onbeperkt eten en drinken. Het aanbod bestaat uit belegde broodjes, friet, snacks, soep, koffie, thee, limonade en waterijs. Verder wordt op de festivaldagen gezorgd voor enkele extra's, tegen betaling.

De Alpenzusjes, bekend van nummers als Naar Voren, Hutje op de Hei en Kontebonke, staan zaterdag rond 14.00 uur op het podium. Een dag later treedt Snollebollekes op. De feestact scoorde hits als Links Rechts, Springen Nondeju en Vrouwkes. Het park in Hengelo gaat open van 10.00 tot 17.00 uur.



Twente op zijn kop

De Waarbeek noemt het een "fantastische middag geschikt voor groot en klein". "Wij gaan Twente op zijn kop zetten en dat wil je natuurlijk niet missen!"



Reguliere tickets kosten 24,50 euro. In de online voorverkoop vraagt de Waarbeek tijdelijk 19,99 euro voor een toegangsbewijs voor het festival. Dat is 1,49 euro hoger dan de normale entreeprijs van het attractiepark.