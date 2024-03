Schloß Dankern

Duits pretpark vlakbij Nederlandse grens presenteert 'Mario Kart in het echt'

Een Duits attractiepark, gelegen op tien minuten rijden van de Nederlandse grens, daagt bezoekers uit voor een interactief kartspel. Vlakbij familiepark Schloß Dankern is een vestiging van het kartconcept BattleKart geopend. Daarbij kan gekart worden in een donkere hal, op een baan die ontstaat met behulp van videoprojecties.

Schloß Dankern presenteert BattleKart dit jaar als een nieuwe betaalattractie. De kartbaan ligt echter niet op het terrein van het pretpark. Men omschrijft het initiatief als "Mario Kart in het echt", met "virtuele veranderende werelden en parcoursen".

"Een perfecte combinatie van racen, videogames en augmented reality", zegt bedrijfsleider Christian Freiherr von Landsberg-Velen. Eén spel van vijftien minuten kost 23 euro. Verblijfsgasten van Schloß Dankern krijgen korting. Een helm dragen is niet nodig.



Utrecht

Eind vorig jaar opende voor het eerst een vestiging van BattleKart in Nederland, als onderdeel van het Utrechtse entertainmentcomplex WiPlay Beusichem. In België, Frankrijk en Duitsland zijn al langer meerdere BattleKart-locaties te vinden.