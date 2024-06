Efteling

Decoraties toegevoegd aan omstreden Efteling-restaurant Bosrijk: 'Meer Efteling-sfeer'

De Efteling zorgt voor een finishing touch in het restaurant van Efteling-vakantiepark Bosrijk. Het zogeheten Eethuys werd begin dit jaar grondig verbouwd. Sindsdien heeft het etablissement een opvallend kil en modern uiterlijk. Na veel kritiek liet de Efteling in januari weten dat de renovatie nog niet helemaal afgerond was.

Er zouden namelijk nog Eftelingse details toegevoegd worden. "Hierdoor zal het meer de Efteling-sfeer gaan krijgen", beloofde een woordvoerder. Na ruim vier maanden zijn de details gearriveerd: bovenop de grijze lambrisering werden witte borden met tekeningen van Klaas Vaak neergezet.

Op de decoraties prijken verschillende afbeeldingen van de zandkabouter, zijn uil en zandlopers. Verder is er sinds de storm van kritiek weinig veranderd aan de veelbesproken horecalocatie. "Er is goed nagedacht over de nieuwe stijl en inrichting van de locatie, maar we snappen ook dat een nieuwe uitstraling altijd even wennen is", zei de voorlichter eerder al.



Inwisselbaar

Het lijkt erop dat de Efteling er bewust voor kiest om de karakteristieke sprookjesachtige sfeer van verblijfsaccommodaties langzaam maar zeker in te ruilen voor een inwisselbare moderne stijl. De begane grond van het bestaande Efteling Hotel krijgt begin volgend jaar ook een modern sausje.