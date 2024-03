Disneyland Paris

Video: de avondshow van Disneyland Paris zonder het vuurwerk

Is het avondspektakel van Disneyland Paris ook de moeite waard zonder het vuurwerk? Die vraag stond afgelopen week centraal tijdens een pilot in het Disneyland Park. Avondshow Disney Dreams werd bij hoge uitzondering een week lang twee keer per avond vertoond, waarvan de eerste keer zonder vuurwerk.

Het doel was om te ontdekken hoe het publiek zou reageren op een slotvoorstelling zonder vlammenwerpers en vuurpijlen. Disney overweegt om de show komende zomer vaker meermaals per avond te laten draaien. Men verwacht veel drukte vanwege de Olympische Spelen in Parijs.

Disney Dreams begon zeven dagen lang om 19.30 uur én 22.00 uur. Een voice-over gaf bij aanvang van de eerste show aan dat bezoekers later konden terugkomen voor het vuurwerk. "Deze specifieke vertoning zal geen vuurwerk of speciale effecten bevatten", luidde de waarschuwing. "Als je vanavond bij ons blijft, kun je om 22.00 uur ook de volledige versie bijwonen." Lasers en fonteinen waren wel actief.



Applaus

Ook de vuurwerkloze voorstellingen van Disney Dreams werden afgelopen week onthaald met een luid applaus. Na afloop was steeds een forse uitstroom uit het park zichtbaar. Dat kan interessant zijn voor de capaciteit: de tweede show zal door minder mensen bijgewoond worden, waardoor de bezoekerslimiet mogelijk omhoog kan.