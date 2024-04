Efteling

Anton Pieck Museum zet Efteling-sprookje Wolf en de Zeven Geitjes in de schijnwerpers

Het Anton Pieck Museum in de Gelderse stad Hattem presenteert een nieuwe Efteling-tentoonstelling. Komend jaar kunnen bezoekers een tijdelijke expositie bekijken over het sprookje De Wolf en de Zeven Geitjes. Er werd materiaal geleend uit het Efteling-archief, waaronder tekeningen en een originele kop van een geitje.

Ook Efteling-verzamelaar Carlo van Schijndel leende historische attributen uit. De Wolf en de Zeven Geitjes was in 1973 het laatste Efteling-sprookje waar Anton Pieck aan meewerkte. "Hij probeert van alles uit en komt tot een ontwerp in een warme, huiselijke sfeer", meldt het museum over dat proces. "De schetsen laten zijn zoektocht goed zien. Nu is zijn Sprookjesbos compleet."

Museumbezoekers kunnen ook kijken naar bouwfoto's. Verder krijgen ze de kans om in de huid van het kleinste en slimste geitje te kruipen door een selfie te maken in een replica van de klok uit het sprookjeshuisje. Overigens werd die klok volgens het museum niet ontworpen door Pieck, maar door zijn opvolger Ton van de Ven. De tentoonstelling is te zien tot eind maart 2025.