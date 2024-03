ZooParc Overloon

Dierentuin verkoopt originele safariwagen uit leeuwenverblijf

Een Brabantse dierentuin verkoopt een bijzonder rekwisiet. Iedereen kan een bod uitbrengen op de safariwagen die de afgelopen jaren in het leeuwenverblijf van ZooParc Overloon stond. Het dierenpark plaatste daarvoor een ludieke advertentie op social media.

De leeuwen in ZooParc gebruikten de wagen als uitkijkpost en ligplek. Een fictief screenshot wekt de indruk dat de auto op Marktplaats is gezet. "Te koop: originele safari-jeep", valt daar te lezen. "Acht jaar geleden volledig afgekeurd vanwege onherstelbare schade aan exterieur. Desalniettemin een mooi verzamelitem voor in uw tuin of garage."

Op het dak kun je "fijn zonnebaden". "Tip van de eigenaars!" Ook wordt een laadgewicht genoemd van 715 kilo: het totale gewicht van de vier leeuwen in het park. "De vier oude mannen hebben jarenlang plezier gehad van dit unieke exemplaar. Maar nu is het tijd voor een nieuw thuis!"



Nogal verhit

Het Marktplaats-screenshot vermeldt dat er "vanwege veiligheidsredenen" niet direct met de leeuwen onderhandeld kan worden. "De overdracht loopt via bemiddelaar ZooParc. De eigenaren hebben de reputatie om nogal verhit een onderhandeling in te gaan."



In werkelijkheid staat het object niet op Marktplaats. De dierentuin gaat het decorstuk - een auto van het type Land Rover Defender 110 - wél echt verkopen. Wie interesse heeft, kan tot en met zondag 17 maart een bod uitbrengen door een mail te sturen naar receptie@zooparc.nl. Op maandag 18 maart neemt men contact op met de hoogste bieder. Met de opbrengst worden natuurbeschermingsprojecten gefinancierd.