Vrouw schrikt van stereotyperingen in Efteling-attractie Carnaval Festival: 'Werkelijk in shock'

De Efteling heeft de attractie Carnaval Festival in 2019 aangepast, maar anno 2024 wordt er toch weer gemopperd over racistische stereotyperingen. Op TikTok dook vandaag een filmpje op van een vrouw die een ritje maakt in de vrolijke darkride. Ze laat zien verbijsterd te zijn over de manier waarop Aziatische landen en culturen uitgebeeld worden.

"Ik en mijn dochter in werkelijk in shock door de racistische shit in de Carnaval Festival-attractie in de Efteling", valt te lezen bij beelden waarin ze verbaasd naar de decors kijkt. Op de achtergrond is het Aziatische thema van de soundtrack te horen. "Hoe is dit nog steeds hier in 2024...?", vraagt de filmer zich af.

Naar aanleiding van aanhoudende commotie heeft de Efteling enkele jaren geleden verschillende wijzigingen doorgevoerd in Carnaval Festival. De Afrikaanse scène kreeg een andere opzet: primitieve bosjesmannen met oerwoudgeluiden en westerse ontdekkingsreizigers maakten plaats voor een feestende Afrikaanse stam.



Spleetogen

In de scènes Japan en China waren de aanpassingen subtieler. Sinds de verbouwing hebben de meeste Aziatische figuren geen hazentanden meer. Hun ogen zijn minder aangezet als spleetogen. TikTok-gebruiker Charlenechua vindt dat de Efteling nog een lange weg te gaan heeft.



"Ik denk dat je wel met zekerheid kunt zeggen dat het racistisch is als je de muziek hoort en ziet dat alle Aziatische personages diagonale lijnen hebben als ogen en rijsthoeden dragen", verzucht de vrouw.



Waanvoorstellingen

In de reacties laten meerdere Nederlanders weten dat de Efteling-bezoeker niet zo moet zeuren, omdat álle landen in Carnaval Festival uitgebeeld worden aan de hand van stereotyperingen. "Sommige mensen hebben echt waanvoorstellingen", reageert Charlenechua. "Heel erg typisch dat een wit persoon komt zeggen dat iets níet racistisch is."