Pleasure Beach Resort

Engels pretpark Pleasure Beach stelt fans teleur op openingsdag: 'Totaal fiasco'

Het Engelse attractiepark Pleasure Beach in Blackpool heeft een dramatische openingsdag achter de rug. Afgelopen zaterdag heropende het pretpark de poorten voor een nieuw seizoen. Veel fans dropen al na een paar uur zwaar teleurgesteld af, blijken uit berichten op social media. Pleasure Beach maakte een zeer slechte indruk.

Hoewel het park de afgelopen maanden gesloten was voor publiek, lijkt er nauwelijks onderhoud uitgevoerd te zijn. Langdurige defecten zijn niet verholpen en attracties vallen om de haverklap uit. Tot overmaat van ramp zijn twee populaire rides nog helemaal niet gereed: achtbaan The Big One en vrijevaltoren Ice Blast.

Daar werd in eerste instantie niet over gecommuniceerd. Laatstgenoemde toren ziet eruit alsof het gevaarte elk moment uit het park kan verdwijnen. Verder werd zaterdag aangekondigd dat de 64 jaar oude familieattractie Grand Prix niet meer operationeel zal zijn. Fans kregen niet de kans om afscheid te nemen.



Troosteloos

Zelfs de grootste Pleasure Beach-liefhebbers kunnen het park niet meer verdedigen, blijkt uit video's van afgelopen weekend. Vlogger Scott Bickerton van YouTube-kanaal

Your Experience Guide somt in een 26 minuten durende reportage op wat er allemaal misgaat. Hij wordt moedeloos van de troosteloze staat van veel attracties en de aanhoudende technische storingen.







Op een gegeven moment zijn slechts twee van de tien achtbanen operationeel. "Ik kan net zo goed in zwart-wit filmen en doen alsof we terug zijn in de jaren dertig, want dat is het attractieaanbod op dit moment", sneert Bickerton. "We wíllen het park wel steunen, maar men doet maar wat."



Speculeren

De videomaker staat ook stil bij de passief-agressieve berichten die Pleasure Beach-directrice Amanda Thompson zaterdag deelde op social media. Zij zegt helemaal klaar te zijn met fans die speculeren over het lot van gesloten attracties. "Moeten we haar nog serieus nemen?", reageert Bickerton. "Ze weet niet eens hoe de attracties heten."







Hij herinnert zich hoe het park de afgelopen jaren vaker de mist in ging met het communiceren van foutieve informatie. "Als je wil dat mensen positief zijn, wees dan op zijn minst transparant. Je kunt niet fans blijven afkraken en vervolgens verwachten dat ze zeggen: al die gesloten attracties, briljant! Afbladderende verf en een lage capaciteit, geniaal! Ja, we zijn kritisch, maar er is gewoon niets om positief over te zijn als het zo'n puinhoop is."



Sluitingstijd

Ruim voor sluitingstijd geeft Bickerton er de brui aan. Het huilen staat hem nader dan het lachen. "We zijn er gewoon klaar mee." De fan heeft naar eigen zeggen nog nooit zo'n waardeloze dag gehad in het park. "Ik heb hier rondgelopen toen er net een nier verwijderd was. Ik kon nergens in. En zelfs dát was vermakelijker dan het totale fiasco van vandaag."







Een blik in de souvenirwinkel staat volgens de youtuber symbool voor hoe slecht het park momenteel gemanaged wordt. Op artikelen prijken drie verschillende namen voor het pretpark. Afgelopen maand werd plotseling een naamswijziging doorgevoerd. "Als het park zelf niet weet hoe het genoemd wil worden, hoe moeten wij het dan weten?"



Bedroevend

Ook andere prominente vloggers vertrokken gedesillusioneerd. Shawn Sanbrooke van YouTube-kanaal Theme Park Worldwide spreekt bijvoorbeeld over "de zwakste seizoensstart " die hij ooit meemaakte. "Het park was er niet klaar voor. En attracties die open waren, kampten met kapotte effecten of een beperkte capaciteit. Het was bedroevend. Ze moeten echt beter hun best doen."