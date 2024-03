L'Île aux Geants

Grote brand uitgebroken in Frans pretpark

Een Frans pretpark is afgelopen week getroffen door een grote brand. Het vuur ontstond in attractiepark L'Île aux Geants, dat toen gesloten was voor bezoekers. De schade is aanzienlijk: verschillende bouwwerken gingen in vlammen op.

In eerste instantie probeerden de eigenaren de brand zelf te blussen. Toen dat niet lukte, werden de hulpdiensten ingeschakeld. 23 brandweerlieden kwamen ter plaatse. Volgens de autoriteiten zijn onder andere gebouwen met de kassa's en de receptie verwoest. Niemand raakte gewond.

Vermoedelijk is er vrijdagochtend 23 februari kortsluiting ontstaan. Het gedeelte met attracties werd niet getroffen. Op social media bedankt het management het publiek voor alle steunbetuigingen. "We gaan er alles aan doen om het park op tijd klaar te maken om tijdens het aankomend seizoen weer mooie momenten te kunnen beleven", meldt het park.



Vergunningen

L'Île aux Geants, gelegen in het departement Vienne, bevindt zich sinds oktober 2022 in gevaarlijk vaarwater. Toen oordeelde de rechter dat de bestemming niet beschikt over de juiste vergunningen. Eigenlijk moesten de attracties binnen een half jaar afgebroken worden.



De directie ging in hoger beroep. Die procedure loopt nog. In de tussentijd hoeven de poorten niet te sluiten. Naar verwachting start het nieuwe seizoen op zaterdag 1 juni 2024. "Bedankt voor het vertrouwen en de dagelijkse steun", staat op de Facebook-pagina van L'Île aux Geants.