Gardaland Resort

Gardaland biedt vip-ervaring aan: gids leidt je rond voor 2700 euro

Voor 2700 euro is het mogelijk om het Italiaanse pretpark Gardaland te beleven als een vip. Het attractiepark aan het Gardameer biedt sinds kort een speciale VIP Experience aan, bedoeld voor gezelschappen van één tot tien personen. De deelnemers worden een hele dag rondgeleid en in de watten gelegd door een privégids.

De medewerker geeft niet alleen onbeperkt toegang tot attracties zonder te wachten: hij of zij vertelt ook weetjes en verhalen van achter de schermen. Wie voor het vip-pakket kiest, krijgt een parkeerplek toegewezen in de buurt van een speciale ingang.

Verder wordt gezorgd voor gratis actiefoto's, poncho's voor de waterattracties, een restaurantreservering, aparte plekken in het Gardaland Theatre en een meet-and-greet zonder wachttijd. Frisdrank is bij de prijs inbegrepen. Het genoemde bedrag van 2700 euro is nog wel exclusief tickets voor Gardaland, het Sea Life Aquarium en het Legoland Water Park.



Privileges en comfort

Een woordvoerder van het park geeft aan dat er veel behoefte blijkt te zijn aan "unieke en gepersonaliseerde belevingen". "De VIP Experience is in het leven geroepen om een onvergetelijke ervaring te garanderen en gasten ongeëvenaarde privileges en comfort te bieden", zegt hij.



Daar werd eerder al mee geëxperimenteerd. "Positieve reacties in voorgaande jaren hebben ons ertoe gezet om het exclusieve aanbod uit te bouwen." De voorlichter belooft dat de dure extra's geen invloed hebben op de ervaringen van andere bezoekers, die de normale prijzen betalen.