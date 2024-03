Phantasialand

Weer kritiek op Afrikaans themagebied Phantasialand: 'Clichés en stereotypen'

Phantasialand wordt opnieuw bekritiseerd vanwege het Afrikaanse themagebied Deep in Africa. Nadat afgelopen jaar al de Duitse kranten Rheinische Post en General-Anzeiger verschillende critici aan het woord lieten, ligt het attractiepark in Brühl nu onder een vergrootglas in dagblad Kölner Stadt-Anzeiger. Volgens experts is sprake van koloniale clichés die racistische denkbeelden versterken.

"Wat exotisme zou moeten overbrengen, is ook problematisch", meldt de voornaamste krant van de regio Keulen. Men geeft een podium aan twee docenten: Angelika Mietzner en Anne Storch, verbonden aan het Instituut voor Afrikaanse Studies en Egyptologie bij de Universiteit van Keulen.

De twee schrijven een boek over de vertegenwoordiging van Afrika in hotels, restaurants en pretparken. Eén van de hoofdstukken gaat over Phantasialand. Voor hun onderzoek brachten Mietzner en Storch een bezoek aan het park. Ze merkten naar eigen zeggen dat er neergekeken wordt op de Afrikaanse cultuur: er zou sprake zijn van wij-zij-denken.



55 verschillende landen

"Het is ontwikkeld om een exotisch gevoel dichtbij huis te brengen", zegt Mietzner. "Deze geromantiseerde verlangens zijn diepgeworteld in een kolonialistische mentaliteit." Volgens Storch lijkt Phantasialand niet te beseffen dat Afrika uit 55 verschillende landen bestaat, zonder homogene cultuur.







Mietzner noemt het aangrenzende Afrikaanse themahotel Matamba "een poppenhuis waar je alles kunt vinden wat Afrikaans zou moeten zijn vanuit een wit perspectief". "Architectuur, kunst, geluiden en beplanting worden wild door elkaar gehaald." Op het menu van een hotelbar stond eerder een broodje met de naam Englische Kolonie. "Een heel concreet voorbeeld van kolonialisme."



Onzin

Phantasialand liet eerder weten dat het niet de bedoeling is om met Deep in Africa heel Afrika te vertegenwoordigen. "Daarvoor is het continent simpelweg te groot. De verscheidenheid aan culturele invloeden is onuitputtelijk." Universitair docent Storch noemt dat "onzin", aangezien de primitief ogende huizen wel beschreven worden als "herkenbaar geïnspireerd door moderne Afrikaanse dorpen".







"Het kolonialistische perspectief domineert. Het is heel concreet, het is niet puur een fantasiewereld. Dat argument wordt gebruikt als afleiding van een ondoordachte enscenering van clichés en stereotypen." Mietzner is van mening dat Phantasialand kolonialistische standpunten verspreidt doordat veel bezoekers de lemen hutten, versleten meubels en oude voorwerpen aannemen als "echt Afrikaans".



Verantwoordelijkheid

De onderzoekers vinden dat Phantasialand een verantwoordelijkheid heeft: het park moet niet alleen vermaak bieden. "Maar de entertainmentsector ontloopt deze verantwoordelijkheid graag", merkt Mietzner. "Dit soort creaties parodiëren de culturen niet, maar ze normaliseren wel koloniale perspectieven zonder kritiek."



Mietzner en Storch wilden hun bevindingen bespreken met het management met Phantasialand, maar een verzoek voor een gesprek werd afgewezen. Een woordvoerder van het park laat aan de krant weten de beschuldigingen niet te begrijpen. Phantasialand meent dat andere culturen en religies "altijd vol waardering en op een respectvolle manier" worden uitgebeeld.