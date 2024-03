Phantasialand

Video: oude attractie uit Phantasialand duikt op in Italiaans pretpark

Een klassieke Phantasialand-attractie blijkt een tweede leven gekregen te hebben in Italië. Het Duitse pretpark nam in 2006 afscheid van de 32 meter hoge Condor, om plaats te maken voor de spectaculaire thrillride Talocan. Inmiddels draait de verdwenen attractie in Zuid-Europa, onder de oude naam.

De Condor heeft wel een gedaantewisseling ondergaan, ontdekte Ben van YouTube-kanaal FunTime Arena. Hij kwam de attractie tegen in het pretpark EuroPark Milano, gelegen in de buurt van Milaan. Oorspronkelijk bestond de constructie uit vier draaiende armen met in totaal 28 hangende gondels.

In Italië fungeert de attractie als een zweefmolen. De oude gondels hebben plaatsgemaakt voor hangende stoeltjes én grote ijzeren kooien, waar waaghalzen in kunnen plaatsnemen. De basis bleef echter gelijk.



Jeugdherinneringen

"Het is een stukje Phantasialand hier in EuroPark", aldus de Duitse vlogger. Ondanks zijn hoogtevrees maakt hij toch een ritje, om jeugdherinneringen op te halen. De pretparkfanaat deelt de beelden met zijn bijna 97.000 YouTube-abonnees. In de videoreportage start het gedeelte met de Condor na ongeveer 22 minuten.