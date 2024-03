Europa-Park Erlebnis-Resort

Achtbaan in de woonkamer: nieuwe rollercoaster Europa-Park komt tot leven in app

De nieuwe achtbaan Voltron Nevera in Europa-Park is nog niet geopend, maar pretparkfans kunnen de coaster al wel voorbij zien razen in hun eigen huis. Met behulp van augmented reality verschijnt de sensationele rollercoaster als een driedimensionaal schaalmodel, geïntegreerd in de officiële Europa-Park-app.

Het onderdeel wordt Voltron chARge genoemd, waarbij de hoofdletters AR staan voor augmented reality. Gebruikers van de app krijgen een "geheim experiment" voorgeschoteld, onder leiding van natuurkundige Nikola Tesla. Ze plaatsen een virtuele testopstelling van zijn laboratorium in hun eigen omgeving. De uitleg is Nederlandstalig.

Als de "teleportatie" is gelukt, kunnen gebruikers een 3D-model van de rollercoaster inspecteren door hun mobiele telefoon te bewegen. Na het voltooien van enkele stappen komt de attractie ook daadwerkelijk in actie: treinen vliegen door de kamer heen. De constructie werd tot in detail nagebouwd in samenwerking met het bureau Curious Company uit Hamburg.



Testen

Eigenaren en managers van Europa-Park hebben Voltron Nevera afgelopen maand voor het eerst kunnen testen. De openingsdatum van de attractie is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat bezoekers nog even geduld moeten hebben: bij de seizoensstart zal de achtbaan niet in bedrijf zijn.