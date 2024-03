Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park vernieuwt ingang: kaartcontrole verplaatst

Het entreegebied van Europa-Park is de afgelopen maanden vernieuwd. Daarbij werd de ticketcontrole verplaatst. Bezoekers van het Duitse pretpark moeten voortaan op een andere plek hun entreebewijs laten zien.

Omdat de meeste mensen hun toegangskaarten tegenwoordig vooraf online bestellen, zijn er nauwelijks kassahuisjes meer nodig. De oude kassa's werden omgebouwd tot controlepunten. Men verhoogde de capaciteit: in totaal telt het park nu 24 toegangspoorten en vier loketten.

Ook verscheen er een gigantisch led-scherm met een lengte van maar liefst 45 meter, waar Europa-Park informatie en aanwijzingen op kan tonen. Verder is het straatwerk vernieuwd: er zijn 130.000 stenen gelegd. De oude plek van de ticketcontrole, onder het station van monorail EP-Express, is nu leeg. Daar wandelen gasten direct het Duitse themadeel in.



Seizoen

Het nieuwe Europa-Park-seizoen start officieel op zaterdag 23 maart. Gisteren was het park afgehuurd door een bedrijf, vandaag krijgen bezoekers alvast een voorproefje onder de noemer Pre-Opening Sunday. Nieuwe en vernieuwde attracties zijn nog niet af.