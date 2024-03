Liseberg

Brand in waterpark Zweden: minder schade dan verwacht

De brand in Oceana, het nieuwe waterpark van het Zweedse pretpark Liseberg, heeft minder schade veroorzaakt dan verwacht. Na het verwoestende incident is een technisch onderzoek gestart om te bekijken wat er nog te redden valt van het gehavende gebouw.

"Hoewel er nog onzekerheden zijn, kan gesteld worden dat meer delen dan verwacht geheel of gedeeltelijk onbeschadigd zijn", laat Liseberg weten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de grond van het zwembadgedeelte, de kelders met technische installaties en een stenen bijgebouw.

In het laatstgenoemde bouwwerk zijn de entree, de kleedruimtes en een restaurant gevestigd. "Dit pand heeft rookschade, maar bleef verder grotendeels intact." Liseberg is van plan om het waterpark opnieuw op te bouwen. Daar is een tijdelijke kapitaalinjectie voor nodig, aangezien de waarde van Oceana in de boekhouding afgeschreven moet worden terwijl men wacht op compensatie van de verzekering.



Oorzaak

De oorzaak van de brand wordt momenteel door meerdere partijen onderzocht: de verzekeringsmaatschappij, het bouwbedrijf, de politie, de nationale onderzoeksraad en de Liseberg zelf. Alle onderzoeken zullen veel tijd in beslag nemen. "Tot nu toe zijn er geen geverifieerde conclusies over de oorzaak van de brand", aldus het park.



Hoofdaannemer NCC is al begonnen met het opruimen en slopen van de beschadigde delen van Oceana. Dit proces zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. Sommige stukken moeten beschermd worden tegen instorting, om meer schade aan het pand te voorkomen. De gemeente gaat overblijfselen van de brand in de directe omgeving verwijderen.



Inspectie

Oceana had komende zomer open moeten gaan. Volgens Zweedse media werd de veiligheid op de bouwplaats elke twee weken gecheckt, op basis van 27 verschillende controlepunten.

Daarbij controleerde men ook vluchtroutes, brandbestrijdingsmiddelen, de opslag van gasflessen en tijdelijke elektrische apparatuur. De laatste inspectie vond plaats op 7 februari, vijf dagen voor de ramp. Alles voldeed aan de eisen.