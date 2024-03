Attractiepark Toverland

Milieuorganisatie verzet zich tegen uitbreidingsplannen Toverland

De uitbreidingsplannen van Toverland dreigen gedwarsboomd te worden door een Limburgse milieuclub. Het attractiepark in Sevenum wil de komende decennia fors groeien. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld. De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF) vreest voor allerlei negatieve effecten.

Zo zouden beschermde diersoorten last kunnen hebben van harde geluiden, felle lichten en vuurwerkshows. Nesten van boerenzwaluwen en huismussen gaan volgens de NMF verloren bij het aanleggen van een camperplaats. Ook de kerkuil en de steenuil kunnen daar last van hebben.

Bovendien is het afsteken van vuurwerk slecht voor het milieu, betoogt de club. De NMF Limburg zet verder vraagtekens bij de stikstofberekeningen in het plan, net als de genoemde grondwateronttrekkingen. Ook zou de groei van Toverland zorgen voor "een aanzienlijke overschrijding van fijnstof".



Objectiviteit

Daarnaast vindt de organisatie dat de Commissie voor de Milieueffectrapportage de kwaliteit en objectiviteit van de milieurapporten in het plan moet checken. "Zeker bij een grootschalig project als dit is een advies van deze commissie van groot belang."



Net als wegbeheerder Rijkswaterstaat vreest de NMF voor verkeersopstoppingen bij hoge bezoekersaantallen. Tot slot geeft de federatie aan dat geen rekening is gehouden met "cumulatieve effecten": in de nabijheid van Toverland vinden de komende jaren meer ingrijpende recreatieve ontwikkelingen plaats. Het plan benoemt echter alleen de gevolgen van de uitbreiding van het attractiepark.



Beroep

Vanwege alle bezwaren heeft de NMF Limburg een officiële zienswijze ingediend. De gemeenteraad zal zich uiteindelijk over de bevindingen moeten buigen. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, kan er officieel beroep ingesteld worden.



Toverland gaat in het plan uit van maximaal 3,74 miljoen jaarlijkse bezoekers in 2046. De directie droomt onder meer van een eigen vakantiepark, nieuwe themagebieden met attracties en een hotel. Een woordvoerster wil in dit stadium van de procedure geen inhoudelijk commentaar geven.