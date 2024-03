Kermis

Kermis in Rotterdam-Zuid na ruim twintig jaar geschrapt uit angst voor problemen

De gemeente Rotterdam zet een streep door de jaarlijkse kermis in de wijk Lombardijen. Een vergunningsaanvraag is afgewezen vanwege zorgen over veiligheid. De politie wijst naar problemen tijdens voorgaande edities, zoals vechtpartijen en diefstallen. Er zou sprake zijn van rivaliserende groepen en akkefietjes met beveiligers.

De openbare orde zou in het gedrang komen. Daarom gaat de kermis in Rotterdam-Zuid, georganiseerd door de familie Sterrenberg, na ruim twintig jaar niet door. De initiatiefnemers begrijpen daar niets van. Volgens hen waren er de afgelopen jaren nauwelijks noemenswaardige incidenten.

Wat voor de gemeente ook meespeelt, is dat de zware kermiswagens kunnen zorgen voor schade aan de grond in het Spinozapark. Er is gekeken naar alternatieve locaties in de omgeving, maar die bleken niet geschikt.



Posters

De weigering komt rijkelijk laat: voorbereidingen voor de kermis waren al in volle gang. In de stad hingen al posters met aankondigingen. Het evenement zou plaatsvinden van dinsdag 5 tot en met zondag 10 maart. De organisatoren spreken over "33 gedupeerde kermisexploitanten met misschien wel richting de 100.000 euro schade".