Kermis

Vrouw uit Eindhoven 100 procent afgekeurd na crash in botsauto's

Een bezoek aan een Brabantse kermis heeft het leven van een Eindhovense vrouw volledig op zijn kop gezet. Aurora de Mooij (33) maakte in 2019 een ritje in de botsauto's op de kermis in Budel-Schoot, gelegen in de gemeente Cranendonck. Toen botsten meerdere karretjes hard op elkaar.

Sinds de crash heeft De Mooij een functionele neurologische stoornis. Dat begon met extreme hoofdpijn, zenuwpijn en spierpijn. Tegenwoordig loopt ze met een stok en krijgt ze af en toe een black-out. Ook is ze soms deels verlamd. Daarnaast heeft ze last van oorsuizen.

De vrouw doet haar verhaal in gesprek met de dagbladen van DPG Media. Er is sprake van onverwachte uitval van functies, doordat er iets misgaat met signalen vanuit de hersensen naar het lichaam. De Mooij werd uiteindelijk 100 procent afgekeurd en haar carrière als consultant ging in rook op.



Dure behandeling

Nu is haar hoop gevestigd op een dure behandeling in de Amerikaanse staat Utah, die niet vergoed wordt door de verzekering. Er is tussen de 13.000 en 24.700 dollar voor nodig. Het bedrag probeert ze bij elkaar te verzamelen via haar eigen Stichting Beter Brein.