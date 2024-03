Efteling

Jon van Eerd werkt aan toneelstuk over de Efteling

Acteur en theaterproducent Jon van Eerd werkt achter de schermen aan een toneelstuk over de Efteling. Op de website van de bekende Nederlander viel de afgelopen periode te lezen dat hij met een nieuw project bezig is: een klucht met de titel Een Nacht in de Efteling.

De productie zou vanaf november 2024 te zien moeten zijn in de Nederlandse theaters. Details ontbreken nog. Na vragen van Looopings is de informatie weer verwijderd. Een woordvoerder van de Efteling wil inhoudelijk niets kwijt over het project. Dat doet vermoeden dat er in ieder geval sprake is van een samenwerking met het attractiepark.

Het management van Van Eerd laat aan Looopings weten dat er momenteel "geen mededelingen" gedaan kunnen worden. "De site van Jon van Eerd heeft dit per abuis gemeld. Maar er zijn geen gegevens bekend." Een klucht is een humoristisch toneelstuk dat vaak draait om misverstanden, absurditeiten en komische situaties.



De Mol

Jon van Eerd speelde de afgelopen jaren in shows als La Cage aux Folles, Moeder Ik Wil Bij De Revue en Zo Vader Zo Zoon. Hij regisseerde De Komedie Over Een Bankoverval. In meerdere voorstellingen vertolkte hij zijn typetje Harrie Vermeulen. Van Eerd heeft een eigen productiehuis: het Pretpakhuis. In 2009 was hij de Mol in het populaire tv-programma Wie is de Mol? van omroep AvroTros.