Dolfinarium

Foto's: kunstenares neemt Bruinvisbaai in Dolfinarium onder handen

Een deel van het Dolfinarium heeft een opfrisbeurt gehad. Het zeedierenpark in Harderwijk huurde een kunstenares in om de Bruinvisbaai een nieuw uiterlijk te geven. Dankzij een nieuwe rotsschildering oogt het verblijf van de bruinvissen voortaan als de Noordzeekust.

Dat is immers waar bruinvissen in het wild leven. Het Dolfinarium schakelde Annette Hoolsema in, gespecialiseerd in muurschilderingen. "De duinen met vuurtoren en de zee verderop geven het idee dat je je aan de kustlijn bevindt", vertelt ze aan Looopings.

Hoolsema noemt de klus "een flinke uitdaging" vanwege de krappe timing en de structuur van de muur. Ze was er vijf weken mee bezig. Het weer zat vaak tegen. "Met een eigen tentje rondom de muur kon ik toch redelijk beschut aan de slag."



Onmogelijk

Door de tent werd het onmogelijk om het kunstwerk vanaf een afstandje te bekijken. "Gelukkig viel het resultaat ondanks die belemmering mee en kon ik op het laatste moment nog kleine aanpassingen doen."



Bij grote muurschilderingen is het belangrijk dat lijnen en kleuren mooi in elkaar overlopen, aldus Hoolsema. "Zodat het geen opgeknipte losse stukken worden. Volgens mij is dat hier wel gelukt." De kunstenares had al een connectie met het Dolfinarium: acht jaar geleden werkte ze voor haar stage maandenlang aan het Zeeleeuwentheater.



Nederlandse dolfijn

Dolfinarium-parkmanager Alex Tiebot geeft aan dat niet alleen het decor van de Bruinvisbaai vernieuwd is. "We hebben het hele gebied aangepakt. Er wordt gewerkt aan een nieuwe presentatie waarin de Nederlandse kust centraal staat. Wij vinden dat er meer te vertellen is over de Nederlandse dolfijn."