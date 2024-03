Pleasure Beach Resort

Engels pretpark kondigt sluiting aan van klassieke attractie uit 1960

Een 64 jaar oude familieattractie in een Engels pretpark gaat niet meer open. Pleasure Beach in Blackpool heeft ervoor gekozen om de klassieke rondrit Grand Prix uit 1960 dit jaar buiten bedrijf te houden. Er komt op termijn iets nieuws, meldt directrice Amanda Thompson in een passief-agressief bericht op X.

"Aan alle Pleasure Beach-fans: de Grand Prix zal dit jaar niet operationeel zijn terwijl we plannen maken voor een nieuwe attractie", schrijft ze. "Stel me verder geen vragen hierover, ik laat het wel weten als ik de beslissing heb genomen."

Grand Prix is een 670 meter lang circuit met autootjes, destijds gefabriceerd door de inmiddels verdwenen firma Arrow Dynamics. De baan bevindt zich tussen de houten achtbaan Big Dipper en de lanceerachtbaan Revolution. Bezoekers rijden onder de bobsleebaan Avalanche door.



The Big One

In Pleasure Beach begon vandaag het nieuwe seizoen. Op X gaat Thompson ook in op de tijdelijke sluiting van twee andere attracties: achtbaan The Big One en vrijevaltoren Ice Blast. "The Big One is er nog niet helemaal klaar voor, daar heb ik echt niets aan kunnen doen", zegt ze over de rollercoaster.



En de toren? "Wat betreft PlayStation, of Ice Blast, zoals jullie het noemen: die gaat later dit seizoen open, want we wachten op onderdelen. Dus stop met speculeren en luister niet naar belachelijke geruchten. Ik weet de feiten..." Het is de vraag of Thompson de feiten echt kent: ze gebruikt voor Ice Blast de oude term PlayStation. Zo heette de attractie tussen 1997 en 2002.