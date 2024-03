Disneyland Paris

Ratatouille-attractie in Disneyland Paris tijdelijk zonder 3D-effecten

De Ratatouille-darkride in Disneyland Paris is tijdelijk te beleven zonder de 3D-effecten. Normaal gesproken krijgen bezoekers een 3D-bril op in de familieattractie in het Walt Disney Studios Park. De komende periode wordt gebruikgemaakt van tweedimensionale films op de schermen.

Disney heeft geen reden gegeven voor de aanpassing. In het verleden maakte men weleens een switch van 3D naar reguliere videobeelden als apparatuur onderhouden werd. Voorbeelden zijn de filmprojectoren of de machines die de brillen reinigen na gebruik.

"Vandaag zijn 3D-brillen niet noodzakelijk voor je avontuur", staat op een tweetalige mededeling in de wachtrij. Ratatouille opende in 2014. Bezoekers maken een ritje door het restaurant uit de gelijknamige Pixar-film, zittend in karretjes in de vorm van ratten. Fysieke decors worden afgewisseld met grote schermen.